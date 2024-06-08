Süt tankerinden 5 kaçak göçmen çıktı

Artvin'de kamyonetin kasasındaki süt tankerinde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Süt tankerinden 5 kaçak göçmen çıktı

'de jandarma ekipleri, Artvin-Ardanuç karayolunun Berta Köprüsü mevkisinde İ.C'nin kullandığı kamyoneti durdurdu.

Ekipler, kamyonetin kasasındaki süt tankerine gizlenmiş, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki D.Y. ve Afgan uyruklu H.J, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Süt tankerinden 5 kaçak göçmen çıktı - 1

Organizatör olduğu belirlenen H.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C. ve D.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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