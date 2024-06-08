Süt tankerinden 5 kaçak göçmen çıktı

Ekipler, kamyonetin kasasındaki süt tankerine gizlenmiş, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan sürücü ile beraberindeki D.Y. ve Afgan uyruklu H.J, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Organizatör olduğu belirlenen H.J, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, İ.C. ve D.Y. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



Kaçak göçmenler ise Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.