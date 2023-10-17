Suudi Arabistan vizesinde yeni dönem (1 yıl geçerli olacak, 90 gün ikamet izni sağlayacak)

Suudi Arabistan vizesinde yeni bir dönem başlıyor.



Ankara’yı ziyaret eden Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia, Türkiye’nin Suudi Arabistan’ın elektronik vize uygulamasına dahil edildiğini açıkladı.

90 GÜN İKAMET İZNİ SAĞLAYACAK



“Elektronik vize uygulamasıyla Türk vatandaşları, 5 dakikadan daha az bir süre içinde ya da Suudi Arabistan’da herhangi bir havalimanına gittiğinde vize alabilecekler.” diyen er-Rabia, bu vizenin bir yıl boyunca geçerli olacağını ve 90 gün ikamet imkanı sağlayacağını söyledi.



SUUDİ ARABİSTAN'IN TÜM BÖLGELERİNDE GEÇERLİ

Bakan er-Rabia, bu vizeyi alan Türk vatandaşlarının Mekke ve Medine’nin yanı sıra tüm bölgeleri ve şehirleri gezebileceklerini söyledi.



SEFER SAYILARI ARTACAK



Suudi Havayollarının koltuk kapasitesini artırdığını söyleyen er-Rabia, Ankara’dan Medine ve Cidde’ye seferlerin artacağını bildirdi.



Konuk Bakan, hem elektronik vizenin hem de sefer sayılarının artırılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi turizm ve diğer alanlara da olumlu yansıyacağını söyledi.



BAKAN URALOĞLU’NDAN TEŞEKKÜR



Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkinin daha ileriye taşınması gerektiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Vizedeki işlem kolaylığından dolayı teşekkür ediyorum. Gerek umre gerek hac gerekse diğer seyahatler için bu ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.” ifadesini kullandı.