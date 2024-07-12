Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

Suudi Arabistan'ın Taif şehrinde gözaltına alınan Türk gazeteci Kurtuluş Demirbaş serbest bırakıldı.

Suudi Arabistan'da gözaltına alınan Türk gazeteci Demirbaş serbest bırakıldı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Demirbaş, Türk makamlarının girişimleri neticesinde, Taif'te tutulduğu nezarethaneden salıverildi.

Demirbaş'ın durumunun 'nin Cidde Başkonsolosluğunca yakından takip edildiği ve gazetecinin ailesine düzenli bilgi verildiği belirtildi.

Bakanlığın, 'da gözaltına alındığı bildirilen Türk gazeteci Demirbaş'ın durumu hakkında Suudi Arabistan makamlarından bilgi talep ettiği bildirilmişti.

U19 futbol maçlarını takip etmek için Suudi Arabistan'a görevli giden gazeteci Demirbaş'ın durumu, 8 Temmuz akşamı Dışişleri Bakanlığının dikkatine sunuldu.

Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal'ın, Demirbaş'ı gözaltında bulunduğu yerde ziyaret edeceği kaydedilmişti.

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