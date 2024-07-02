Suudi Arabistan'dan önemli ziyaret

Ankara önemli bir ismi ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Bu kabulden önce Bakan Güler mevkidaşı ile Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi.



İki ismin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Lübnan'da tırmanan gerilim başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor.