Suudi Arabistan'dan önemli ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u Beştepe'de kabul etti.

Suudi Arabistan'dan önemli ziyaret

Ankara önemli bir ismi ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı , Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud'u kabul etti.

Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabulde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yer aldı.

Suudi Arabistan'dan önemli ziyaret - 1

Bu kabulden önce Bakan Güler mevkidaşı ile Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa bir görüşme de gerçekleştirdi.

İki ismin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Lübnan'da tırmanan gerilim başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı belirtiliyor.

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