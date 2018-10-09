Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre, önce konsolosluğun ana giriş kapısından konsolosluğa ait bir araç giriş yaptı. Ardından saat 21.30 sıralarında konsolosluğun arka kapısından ellerinde çanta olan 3 kişi içeriye girdi.



Konsolosluk kapısında bir yetkili tarafından karşılanan 3 kişi içeride yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra buradan ayrıldı. Konsolosluğa giren kişilerin bazı kapı kilitlerini değiştirdiği, bazı kapıların ise kilidini açtığı öğrenildi.



4 Ekim'de başkonsolosluk çalışanlarının üzerine ses ve görüntü kaydeden kameralar takıldığı, başkonsolosluk binası içerisinde yer alan birkaç kapının kilidinin de geçtiğimiz hafta değiştirildiği öne sürülmüştü.



