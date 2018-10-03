Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ne oldu?

Washington Post Yazarı Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Kaşıkçı dün Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmiş ve çıkmamıştı, kendisinden haber alınamıyordu.

Olayla ilgili Türk polisi Suudi konsolosluğuna gitti. Türk Arap Medya Derneği'nden "Kaşıkçı'nın dün 13.00 sularında girmiş olduğu Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu binasından henüz çıkmadı" iddiasına rağmen konsolosluk, Türk yetkililere Kaşıkçı'nın konsolosluğa hiç gitmediği bilgisini verdi.

Edinilen bilgilere göre, Suudi gazeteci nişanlısıyla evlenmek için konsolosluktan bir hafta önce evrak talep etti.



Konsolosluk çalışanları evrakların hazır olduğunu söyledi, Cemal Kaşıkçı nişanlısıyla evrakları almak için Suudi Arabistan Konsolosluğu'na gitti. İddiaya göre Cemal Kaşıkçı içeri girerken nişanlısını dışarıda bıraktı, telefonunu ona verdi.

Kaşıkçı nişanlısına, kendisinden haber alamazsa Türk Arap Medya Derneği'ni ve Türk yetkilileri aramasını söyledi. Suudi gazeteci Kaşıkçı, Suudi hanedanına muhalif olmasıyla biliniyor.