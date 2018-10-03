Reuters haber ajansı 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington Post Yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'nın halen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda olduğunu duyurdu.
Türk Arap Medya Derneği'nden yapılan açıklamada "Özgür bir Suudi vatandaşı olarak ayak bastığı İstanbul'da bir süreden beri bulunan Kaşıkçı'dan henüz bir haber alınamaması, Suudi Arabistan'da son dönemde gelişen insan hakları ihlalleri çerçevesinde Türk ve dünya medyasında derin bir endişe yaratmıştır ifadesine yer verildi.
Türk Arap Medya Derneği yetkililerinin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bekleyişi sürüyor.
Suudi gazeteci başkonsolosluk binasında
NTV HaberTürkiye
Washington Post Yazarı Suudi Cemal Kaşıkçı'nın, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiği ve sonrasında haber alınamadığı belirtilmişti. Reuters, Kaşıkçı nın halen başkonsolosluk binasında olduğunu duyurdu.
Reuters haber ajansı 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Washington Post Yazarı Suudi Arabistanlı Cemal Kaşıkçı'nın halen Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda olduğunu duyurdu.