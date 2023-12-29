SUV araç üst geçitte motosiklete çarptı: 2 ölü

Kaza, Merkezefendi ilçesi İzmir Bulvarı üst geçit üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde olan SUV araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan iki kişiden biri üst geçitten Ankara Bulvarını İzmir Bulvarına bağlayan alt geçide düştü.