Suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken canından oldu

Çorum'da baraj gölüne düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken suda gözden kaybolan 22 yaşındaki Emirkan Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Suya düşen paraşütçüyü kurtarmak isterken canından oldu

'un Osmancık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programları çerçevesinde paraşüt etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte bir paraşütçü, iniş yapmak isterken Aşağızeytin köyü yakınlarındaki Boyabat Barajı gölüne düştü.

Gösteriyi izleyen Emirkan Şimşek (22), paraşütçüyü kurtarmak için suya girdi.

Paraşütçü yüzerek kıyıya çıkarken, Şimşek gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı'ndan da su altı arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Sualtı arama kurtarma ekiplerince Şimşek'in cesedi bulundu. Kıyıya çıkarılan ceset, otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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