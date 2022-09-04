Suya düşen terliğini almak isterken akıntıya kapılıp hayatını kaybetti

Adana'nın Aladağ ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Küp Şelaleri’nde pikniğine gelen Fatma Nur Kayabaşı'nın terliği suya düştü.

Terliği almak için suya giren Fatma Nur, akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Kızını gören Hasan Kayabaşı da suya girdi ancak o da sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 30 metre sürüklenip, bir kayaya tutunan Hasan Kayabaşı, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin yaptığı çalışmada Fatma Nur sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Fatma Nur’un hayatını kaybettiği belirlendi.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Fatma Nur’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.