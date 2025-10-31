Suyun sıcaklığı 40 derece: Eklem ağrılarına iyi geldiği söyleniyor

Yüzeydeki kaynak sular buz gibi akarken, yer altından çıkan kaplıca suyu 40 dereceyi bulan sıcaklığıyla dikkat çekiyor.



Kaplıcanın en ilginç yönü ise, birçok kaplıcada bulunan yoğun kükürt kokusunun burada olmaması. Uzmanlar, bu özelliği sayesinde suyun hem içilebildiğini hem de cilt rahatsızlıkları, romatizma ve eklem ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geldiğini belirtiyor.



Vatandaşlar, kaplıcaya girdiklerinde sıcak suyun etkisinden dolayı havuzdan çıkmak istemediklerini söylüyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, tesisin kapasitesinin artırılarak daha geniş hizmet sunmasını talep ediyor.

Ilıkaynak Kaplıcası, bölge halkı kadar yerli turistlerin de ilgisini çekmeye devam ediyor.