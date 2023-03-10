Suzan Şahin kimdir? Hatay Milletvekili Suzan Şahin'in biyografisi

Suzan Şahin 1 Ocak 1968'de Hatay Dörtyol'da doğdu. Baba adı Ömer, anne adı Şükriye'dir.



İlk orta ve lise eğitimini Payas Yakacık Lisesi'nde tamamladı.



Avukat; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. 1992 yılından bu yana İskenderun'da serbest avukatlık yapmaktadır.



2014-2016 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK yedek üyesi, 2016-2018 yılları arası CHP Kadın Kolları MYK asil üyesi ve Akdeniz Bölgesi Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Halen CHP İskenderun Kadın Kolları Halkla İlişkiler Temsilcisi olan Şahin, CHP Hatay Kurultay Delegesidir. Suzan Şahin, iki dönem Türkiye Barolar Birliği Hatay Delegesi olmuştur.



Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliği görevlerinde bulunan Şahin, sığınma evleri, aile içi şiddetin önlenmesi, medeni kanun ve kadın hakları konuları ile sahipsiz çocuklar, engelliler ve şehit aileleri ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmiştir.