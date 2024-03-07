Swap izi nedir? Ciltte barut izinin tespiti nasıl yapılır?

Swap, suç olaylarında şüphelilerden pamuklu çubuk, yapışkan bantlar ve çeşitli numune alma araçları ile alınır. Yapılan bu işleme ise Swap izi denir. Swap izi genel olarak kan izi, barut izi ve çeşitli izleri içerisinde barındırır.



Tıpkı silahla atış yapan kişinin elinde barut izi kaldığı gibi, her mermi çekirdeği insan vücuduna girerken kıyafet üzerinde "atış artığı" denilen kimyasal kalıntı bırakıyor.



SWAP İZİ TESTİ NE İÇİN KULLANILIR?

Ateşli silah kullanımı sırasında silahtan çıkan barut ve çeşitli kimyasal maddeler silahı ateşleyenin üzerinde izler bırakır. Bu izler görülemeyecek kadar küçüktür ve özel olarak alınarak incelenmesi gerekir. Swap izi, suçluların yakalanmasına yardımcı olurken mahkemelerde birincil delil olarak kullanılabilir.

Ciltte Barut Artıklarının Tespiti



Ciltte bulunan barut artıklarının tespit edilebilmesi için öncelikle bu artıkların toplanması gerekir. Günümüzde adli araştırmacıları meşgul eden konular arasında çeşitli materyaller üzerinde kalan ateşli silah atış artıklarının aranması önemli bir yere sahiptir. Silah ve mermi yapısındaki çeşitlilik bu konu üzerinde çalışanları çok uğraştırmaktadır.

Atış artıklarının ateş eden elde kalmasını etkileyen faktörler şunlardır:



1) Silahın tipi, çapı



2) Kapsülün yapısı



3) Barutun yapısı



4) Atış sonrası faaliyetler



5) Kişinin hangi elini kullandığı



6) Ortamın fiziksel durumu (sıcaklık, rüzgâr, nem oranı)



7) Atışın çıplak elle yapılıp yapılmadığı (18)



Atış artıklarının tespiti için birçok yöntem olmakla birlikte yaşayan ve giriş lezyonu tıbbi müdahale görmüş olgularda atış artıklarının belirlenmesi nadir ve zor olabilmektedir.