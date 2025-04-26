"T" harfi ortadan kayboldu, ilçede merak konusu oldu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aynı cadde üzerinde bulunan altı tabeladaki "T" harfleri ortadan kayboldu. Harflerinin ortadan kaybolması ise merak konusu oldu.
Hatay İskenderun ilçe merkezi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki geçitlerin giriş ve çıkışlarında yer alan altı tabeladaki Hatay Büyükşehir Belediyesi ifadesinin "T" harfleri geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu.
Geçitlerde yoklukları fark edilen "T" harfleri vatandaşlarda merak konusu oldu.
"ALANLAR YERİNE KOYSUN"
Tabelalarda yer alan "T" harflerini alan kişilerin geri getirmesini talep eden 47 yaşındaki Orhan Dal, şöyle dedi:
"Harflerin olmadığını görünce gerçekten şaşırdım. Üst geçit kavşağında, Pac meydanında ve AVM kavşağında Hatay'ın T harfi bulunmuyor. Buradan sesleniyorum, Hatay'ın T harfini alanlar yerine geri koysunlar."
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