T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme

İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme

'da T1 Kabataş-Bağcılar Hattı'ndaki seferlere düzenleme...

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

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