İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme...

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.



T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.

