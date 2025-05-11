T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
İstanbul'da İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki amacıyla düzenlenen yürüyüş nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki bazı duraklarda sefer yapılamıyor.
İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme...
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Beyazıt-Sultanahmet güzergahındaki yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda tramvay seferleri yeniden düzenlendi.
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferler, Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları olarak gerçekleştiriliyor.
#MetroDuyuru #T1— Metro İstanbul (@metroistanbul) May 11, 2025
Beyazıt-Sultanahmet güzergahında yapılan yürüyüş nedeniyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler Kabataş-Eminönü ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.
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