T5 Eminönü-Alibeyköy Hattı'nda bazı istasyonlar kapatılacak

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun, resmi programı kapsamında, bazı yollar trafiğe kapatılırken Metro İstanbul'da da bazı istasyonlar kapatılacak.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR..."

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 11.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattımızın Ayvansaray, Balat, Fener ve Cibali istasyonları işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.