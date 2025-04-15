T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı kullananlar dikkat! Bakım çalışması yapılacak

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak. Çalışmalar nedeniyle 3 istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek.

T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nı kullananlar dikkat! Bakım çalışması yapılacak

İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.

Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.

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