Taahhütname onayı nedir, nasıl yapılır? e-devlet KYK burs ve kredi taahhütname onayı hakkında detaylar

KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumdan burs ve kredi almaya hak kazanan, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.Sonuç ekranında tahsis edilen burs/kredi imkânından faydalanmak için e-devlet üzerinden taahhütname onayı yapılması zorunludur.



Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?



Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” işlemini yapmaları gerekmektedir.



Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinden burs/kredi taahhütnamesini süresi içerisinde onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.



İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?



Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrenciler https://kygm.gsb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilmektedir.

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile;

18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığımız linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.



Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere burs veya kredi ödenmeyecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır.