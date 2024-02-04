Tabanca ile ateş eden motosikletli maganda yakalandı

Zeytinburnu'nda tabancayla havaya ateş ederek dolaştığı görüntüleri sosyal medyada yayınlayan motosikletli maganda yakalandı. Zanlının kullandığı silahın kurusıkı olduğu belirlendi.

Tabanca ile ateş eden motosikletli maganda yakalandı

Zeytinburnu'nda kurusıkı tabancayla havaya ateş eden motosikletli yakalandı

Zeytinburnu'nda, havaya ateş ettiği kurusıkı tabancayı bazı sürücülere doğrulttuğu iddiasıyla gözaltına alınan sürücüsü adliye sevk edildi.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sümer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde bir motosiklet sürücüsünün havaya ateş edip, sürücülere tabanca doğrultmasına ilişkin cep telefonuyla çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasına ilişkin çalışma başlattı.

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Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.
Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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