Tabanca ile ateş eden motosikletli maganda yakalandı

Yapılan incelemenin ardından motosikleti kullandığı ve silahla ateş ettiği belirlenen S.A. (19) ile motosikletin sahibi M.E.Ç. (18) gözaltına alındı.

Kullandığı silahın kurusıkı olduğu anlaşılan S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Şüpheli M.E.Ç'ye ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

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