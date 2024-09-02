Tabancasını gösterirken abisini vurdu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişi, yeni aldığı tabancasını gösterirken kazara ağabeyi kalçasından vurarak yaraladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabancasını gösterirken abisini vurdu

Körfez ilçesi Hereke Mahallesi'nde Hakan M., otomobilde ağabeyi Abdullah M.'ye yeni aldığı tabancasını göstermek istedi.

Bu sırada tabanca ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi Abdullah M.'nin kalçasına isabet etti.

Hakan M., durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verip, otomobili hastaneye doğru sürdü. Yolda ambulansa alınan Abdullah M., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hakan M. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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