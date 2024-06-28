Tabancasını temizlerken kendini başından vurdu

Bursa'da Suriye uyruklu İmran Matar (22), temizlediği ruhsatsız tabancasının ateş alması sonucu başından vurularak yaralandı.

Tabancasını temizlerken kendini başından vurdu

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın teras katında meydana geldi.

İddiaya göre, ailesi ile birlikte terasta çay içen Suriye uyruklu İmran Matar, ruhsatsız tabancasını temizlemeye başladı. Bu sırada tabancası ateş alan Matar, kendisini kazara başından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İmran Matar, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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