Kayseri'de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3170 Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi.

Avukat İsmail Kaygısız’ın temizliğini yaptığı ruhsatlı tabancası ateş aldı.

