Tabancasını temizlerken kendini vurdu

Kayseri'de avukat İsmail Kaygısız, evinde temizlediği ruhsatlı tabancasının ateş alması sonucu yaralandı.

Tabancasını temizlerken kendini vurdu

'de bir kişi tabancasını temizlerken kendini vurdu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3170 Sokak’taki 14 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi.

Avukat İsmail Kaygısız’ın temizliğini yaptığı ruhsatlı tabancası ateş aldı.

Tabancasını temizlerken kendini vurdu - 1

Silahtan çıkan mermi, Kaygısız’ın göğsüne isabet etti. Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaygusuz, gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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