Tabancayı kurcalarken akrabasını kazara vurup ağır yaraladı

Saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde, B.T.'nin kurcaladığı tabanca, akrabası A.T. ve arkadaşlarıyla oturduğu sırada ateş aldı.

Tabancadan çıkan mermi A.T.'nin göğsüne isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, B.T. ise gözaltına alındı. Suç aleti tabanca da muhafaza altına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.