Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü

Samsun'un İlkadım ilçesinde arkadaşlarıyla evde oturdukları sırada Ömür Can Ö.’nün kurcaladığı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan Cenk Regaip Akman, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü

Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.’nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı.

Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.’nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman’ın sağ göğsünün altına isabet etti.

Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü - 1

Arkadaşları araçlarıyla Akman’ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.’yi gözaltına aldı.

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