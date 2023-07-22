Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü

Arkadaşları araçlarıyla Akman’ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.’yi gözaltına aldı.

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