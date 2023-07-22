Tabancayı kurcalarken arkadaşını öldürdü

Canik ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana gelen olayda Ömür Can Ö., evinde arkadaşlarıyla birlikte otururken Tayfun S.’nin (37) elindeki tabancayı alıp kurcalamaya başladı.
Bu sırada tetiğe dokunan Ömür Can Ö.’nün elindeki silahtan çıkan mermi, Cenk Regaip Akman’ın sağ göğsünün altına isabet etti.
Arkadaşları araçlarıyla Akman’ı özel bir hastaneye götürdü. Ancak Akman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Ömür Can Ö., ağabeyi Yusuf Ö. (30) ve arkadaşları Erdem A. (41) ile Tayfun S.’yi gözaltına aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Gündem
- Haber