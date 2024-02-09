Tabancayla arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

"KASTEN HAREKET ETMEDİM"



Karar duruşmasına tutuklu sanık Türkel, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.



Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık Türkel, hakim karşısında savunmasını yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Türkel, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın böyle olmasını istemezdim, maktulün ailesinden özür dilerim. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim, okul hayatıma devam etmek istiyorum. Takdir, mahkemenindir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.



"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA ALDI



Mahkeme heyeti, sanık Türkel'e önce "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.



Heyet, daha sonra olayın olası kast ile yapıldığı belirtip "iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

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