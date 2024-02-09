Tabancayla arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

Antalya'da arkadaşı Azad Altay'ı başından tabanca ile vurup ölümüne neden olan Oğuzhan Ertuğrul Türkel, 16 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Tabancayla arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası

Arkadaşını öldüren sanığın cezası belli oldu.

Olay, geçen yıl 12 Şubat'ta Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Oğuzhan Ertuğrul Türkel'in elindeki tabanca ateş alınca arkadaşı Azad Altay başından vuruldu. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Altay, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Oğuzhan Ertuğrul Türkel de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, Türkel'in "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

Tabancayla arkadaşını öldüren sanığa 16 yıl hapis cezası - 1

"KASTEN HAREKET ETMEDİM"

Karar duruşmasına tutuklu sanık Türkel, kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından sanık Türkel, hakim karşısında savunmasını yaptı. Çok üzgün olduğunu ifade eden Türkel, "Çok üzgün ve pişmanım. Bu olayın böyle olmasını istemezdim, maktulün ailesinden özür dilerim. Kasten hareket etmedim. Öğrenciyim, okul hayatıma devam etmek istiyorum. Takdir, mahkemenindir. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." dedi.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN CEZA ALDI

Mahkeme heyeti, sanık Türkel'e önce "kasten öldürme" suçundan ömür boyu hapis cezası verdi.

Heyet, daha sonra olayın olası kast ile yapıldığı belirtip "iyi hal indirimi de uygulayarak cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çevirdi.

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