Tabancayla deneme atışı yaparken kazara kendini vurdu

Battalgazi ilçesi Fuzuli Caddesi'nde, cadde üzerindeki bir okul önünde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaralının ise kendi imkanları ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne gittiği belirlendi. Yapılan incelemede yaralının S.K. (25) olduğu tespit edilirken sol bacağında giriş tespit edilen şahsın ilk ifadesinde havalı tabanca ile deneme atışı yaptığı sırada seken saçmanın kendisine isabet ettiğini hastaneye gelmeden önce ise silahı aracından attığını söylediği öğrenildi.

Polis şahsın başkası tarafından da yaralanmış olma ihtimali üzerinde dururken olayla ilgili inceleme sürüyor.