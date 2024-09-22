Tabancayla oynarken ağabeyini katletti

Adatepe Mahallesi'nde Ankara'da yaşayan S.Ç., kardeşi S.T.Ç. ve iki arkadaşıyla otomobil ile İzmir'e gezmeye geldi.

İddiaya göre, otomobilin sağ arka koltuğunda oturan S.T.Ç., yanındaki tabancayla otomobilde oynarken silah birden ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun otomobili kullanan ağabeyi S.Ç.'nin sırtına isabet etti.

S.Ç., yaralı halde otomobili kullanmaya devam edip 6. Sokak’ta durdu. S.Ç., yanındakiler tarafından aynı otomobille Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Ancak S.Ç., burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TUTUKLANDI

S.T.Ç., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri tarafından suç aleti ruhsatsız tabancayla hastanede gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T.Ç., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

