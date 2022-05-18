Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu

Karaman'da bir kişi, ziyarete geldiği arkadaşının elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu vurularak yaralandı.

Haberler - İHA 18.05.2022 - 05:57

Tabancayla şakalaşırken kazayla arkadaşını vurdu

Tansu K. (36), arkadaşı M.K'ye ait Ahi Osman Mahallesinde bulunan kasap dükkanına geldi. İki arkadaş dükkan içerisinde konuşurken M.K, elindeki tabancayla arkadaşına şaka yapayım derken silah bir anda ateş aldı. Tansu K, tabancadan çıkan kurşunla sağ bacağından vurularak yaralandı.

Yaralı Tansu K, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından gözaltına aldığı M.K’yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

Yaralı Tansu K'nin, verdiği ilk ifadesinde, arkadaşını ziyarete gittiğini, bu sırada arkadaşının elindeki tabancanın kazayla ateş alması sonucu bacağından vurularak yaralandığını söylediği öğrenildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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