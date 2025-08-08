Tabancayla vurdu, sonra intihar etti

Foça Mahallesi'ndeki bir evden silah sesi duyanların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerce evde yapılan incelemede Vahide B. (27) ile İsmail Can Ö. (35) yaralı halde bulundu.



Sağlık ekibince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan İsmail Can Ö. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Yaralı kadının tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

İNTİHAR ETTİ



Polislerce yapılan araştırmada, İsmail Can Ö'nün Vahide B.'yi tabancayla vurup intihar ettiği belirlendi.