Tabancayla vuruldu, döner bıçağıyla kovaladı: Alacak meselesinde kan aktı
Alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç. tarafından iş yerinde tabancayla vurulan Abdullah Dinç, döner bıçağıyla kendisini vuranı kovaladı. Olay yerinde 12 boş kovan bulunurken, soruşturma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç., iddiaya göre, 2 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç'in iş yerine gitti.
Burada çıkan tartışma sonrası Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla içeride oturan Abdullah Dinç'e doğru peş peşe ateş etti.
MERMİ BİTİNCE KAÇMAYA BAŞLADI
Dinç, bu sırada oturduğu masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermi bitince Hasan Hüseyin Ç. kaçmaya başladı.
DÖNER BIÇAĞIYLA PEŞİNE DÜŞTÜ
Bacağından ve kalçasından yaralanan Abdullah Dinç de iş yerinde bulunan döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin peşine düştü.
Bir süre sonra Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayan Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla sırtına vurup, yere düşürdü.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekibi, Hasan Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı.
12 BOŞ KOVAN BULUNDU
Yaralı Abdullah Dinç ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, iş yeri ve önünde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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