Tabancayla vuruldu, döner bıçağıyla kovaladı: Alacak meselesinde kan aktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç., iddiaya göre, 2 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç'in iş yerine gitti.

Burada çıkan tartışma sonrası Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla içeride oturan Abdullah Dinç'e doğru peş peşe ateş etti.

MERMİ BİTİNCE KAÇMAYA BAŞLADI

Dinç, bu sırada oturduğu masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermi bitince Hasan Hüseyin Ç. kaçmaya başladı.

DÖNER BIÇAĞIYLA PEŞİNE DÜŞTÜ

Bacağından ve kalçasından yaralanan Abdullah Dinç de iş yerinde bulunan döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin peşine düştü.

Bir süre sonra Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayan Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla sırtına vurup, yere düşürdü.

