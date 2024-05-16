Tabela ölçüsü alırken 10 metre yükseklikten düştü

Gümüşhane'de reklam tabela ölçüsü almak isteyen 27 yaşındaki işçi Murat Kartal çıktığı oto servisine ait çatıda bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu düştü. Ağır yaralanan Kartal, tedavi altına alındı.

Tabela ölçüsü alırken 10 metre yükseklikten düştü

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

Beton zeminde başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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