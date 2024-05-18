Tabela ölçüsü alırken çatıdan düşen reklamcı hayatını kaybetti

Gümüşhane'de tabela ölçüsü almak isterken oto servisine ait çatıdan düşen reklamcı hayatını kaybetti.

Tabela ölçüsü alırken çatıdan düşen reklamcı hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde meydana geldi. Reklam tabelası ölçüsü almak için bir oto servisinin çatısına çıkan Murat Kartal, bastığı plastik malzemenin kırılması sonucu 10 metre yükseklikten düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Beton zeminde başından yaralanıp, kanlar içinde kalan Kartal, ihbarla çağrılan ambulansla Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Burada ilk müdahalede bulunulan Kartal, Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan işçi, bugün akşam saatlerinde kurtarılamadı.

DÜĞÜN HAZIRLIĞINDAYDI

Nişanlısıyla Ağustos ayında yapacakları düğün hazırlığında olduğu öğrenilen Kartal’ın cenazesi, yarın Kemaliye Camisinden uğurlanacak.

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