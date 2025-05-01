Tabela takarken 3 metre yükseklikten düştü

Mahmudiye Mahallesi Sanayi Camisi’nin bahçesinde yapımı tamamlanan gençlik merkezinin binasına tabela takmak isteyen merkez sorumlusu Kenan Ö., dengesini kaybederek düştü.



Merdivenden yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Kenan Ö., yaralandı.



İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kenan Ö., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kenan Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.