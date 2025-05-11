Tabelayı kapattı, kazaya neden oldu

"Dur" tabelasını kapatan kamyonet nedeniyle iki otomobil çarpıştı.

Tabelayı kapattı, kazaya neden oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Eyüp M.'nin kullandığı otomobil, Mithatpaşa kesişimine geldiğinde Yunus C.'nin araç ile çarpıştı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, yaralanan olmadı.

KAMYONET, "DUR" TABELASINI ENGELLEDİ

Öte yandan cadde üzerinde park halinde bulunan ve otomobil sürücüsünün trafik tabelasını görmesini engelleyen kamyonet, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...