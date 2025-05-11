Tabelayı kapattı, kazaya neden oldu
"Dur" tabelasını kapatan kamyonet nedeniyle iki otomobil çarpıştı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Eyüp M.'nin kullandığı otomobil, Mithatpaşa kesişimine geldiğinde Yunus C.'nin araç ile çarpıştı.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, yaralanan olmadı.
KAMYONET, "DUR" TABELASINI ENGELLEDİ
Öte yandan cadde üzerinde park halinde bulunan ve otomobil sürücüsünün trafik tabelasını görmesini engelleyen kamyonet, kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı.
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