Tacikistan Adliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Duşanbe’nin 15 kilometre doğusunda bulunan Vahdat Cezaevi'nde dün gece çıkan isyan, Suriye'de terör örgütü DAEŞ saflarında öldürülen eski Tacik komutan Halim Gulmuradov’un oğlu Behruz Gulmurad ile diğer mahkumlar Fahreddin Gulov, Mahmadullo Şaripov ve Ruhulla Hasanov tarafından organize edilen isyanda 3 gardiyan ve 29 mahkum öldü.



Açıklamada, terör örgütü DAEŞ mensubu olan söz konusu mahkumların, isyan sırasında 3 gardiyanı ve 5 mahkumu öldürdüğü, bazı mahkumları yaraladığı ve örgüte mensup 8 mahkumu serbest bıraktığı belirtildi. Cezaevi sağlık ocağını da ateşe veren isyancıların birkaç gardiyan ve mahkumu rehin alarak kaçmaya çalıştığı vurgulanan açıklamada, emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda 24 mahkumun öldürüldüğü, 35'inin yakalandığı ifade edildi.



Rehinelerin kurtarıldığı vurgulanan açıklamada, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığı ve Cumhuriyet Başsavcılığının isyanla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.



Uzmanlar, ülkedeki cezaevlerinde mahkumlar arasında aşırıcılığın hızla yayıldığını dile getiriyor.



Geçen kasım ayında Tacikistan’ın kuzeyindeki Hocand Cezaevi'nde çıkan isyanda 2 gardiyan ve 25 mahkum hayatını kaybetmişti.

