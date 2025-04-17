Taciz iddiası cinayetle bitti: Arkadaşını öldürdü

Antalya'da H.K., birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldürdü. Olayın ardından H.K., gözaltına alındı.

Taciz iddiası cinayetle bitti: Arkadaşını öldürdü

'da Ferhat Topçu, birkaç gün önce arkadaşı H.K.'nin evine gidip kalmaya başladı.

Gece saatlerinde uyuşturucu alan H.K., kendisini taciz ettiği iddiasıyla Ferhat Topçu ile tartıştı.

TABANCAYLA ETEŞ ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., Topçu'ya evdeki tabancayla ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralı olan Topçu Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Başından, karın bölgesi ve kolundan yaralanan Ferhat Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Topçu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

H.K. ise gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ekipler, tabancaya da el koydu.

H.K.'nin ifade işlemleri Büro Amirliği'nde devam ediyor.

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