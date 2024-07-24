Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Bartın'da denize giren bir kadını taciz ettiği iddia edilen H.M., çevredekiler tarafından dövüldü. Hafif yaralanan H.M. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Mugada sahilindeki plajda denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini ettiğini iddia edip tepki gösterdi.

H.M. çevredekiler tarafından dövüldü. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.

Taciz iddiasına plaj ortasında dayak - 1

Hafif yaralanan H.M., götürüldüğü Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadın şikayetçi olurken, H.M. ise suçlamaları reddetti.

H.M.'ye yönelik linç girişimi çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alınırken, soruşturma sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Haliç'te dehşet anları! Selfie çekerken köprüden düştü

TÜRKİYE HABERLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Federalizme dayalı tekliflere bizim de Kıbrıs Türkü'nün de karnı tok

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 20 kilogramlık kitle çıkarıldı

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Bakan Güler'den Yunan Bakan'a F-35 yanıtı: Buyursun gelsin turistik geziye

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Türkiye'nin yağışlarında yüzde 10'luk azalma

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...