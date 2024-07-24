Taciz iddiasına plaj ortasında dayak

Mugada sahilindeki plajda denize giren kadın, yanına yaklaşan H.M.'nin kendisini taciz ettiğini iddia edip tepki gösterdi.

H.M. çevredekiler tarafından dövüldü. Linç edilmek istenen H.M., bazı kişiler ve cankurtaranların araya girmesiyle kurtarıldı.