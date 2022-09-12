Taciz iddiasında taksicinin belgesi süresiz iptal edildi

İstanbul’da Şişli’den Beşiktaş’a gitmek için taksiye binen iki kadın yolcu ile tartışma yaşayan şoförün belgesinin iptal edildiği duyuruldu.



Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda geçen cumartesi saat 19.10 sıralarında aracına F.M.B.(27) ve A.M.(32) isimli 2 kadın yolcu alan taksi şoförü H.U.(51) kaldırımda yürüyen kadının fotoğraflarını çektiği iddia edildi.

Bunun üzerine taksideki yolcular duruma tepki gösterdi.

Kadın yolcuların tüm ısrarına rağmen, taksici fotoğraf çektiğini inkar etti.

Telefonun galerisindeki fotoğrafı görmek isteyen kadınlara aldırmayan taksici bir yandan fotoğrafı silmeye çalışırken, bir yandan da yola devam etti.



Kadınlar yolda bekleyen polisin yanından geçilirken yüksek sesle yardım talebinde bulundu.



Taksici H.U. dur ihtarına uymayarak yola devam etti. Taksinin önünü kesen polis olaya müdahale etti. Taksici H.U'nun kargaşadan yararlanarak fotoğrafı sildiği belirtildi.



H.U. polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.



BELGESİ SÜRESİZ İPTAL EDİLDİ



İBB'ye bağlı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, belgesi askıda olmasına rağmen şoförlük yapan ve Fulya'dan Beşiktaş'a gitmek için taksiye binen 2 kadın yolcusunun izinsiz şekilde fotoğraflarını çeken taksi şoförünün TUDES kapsamında Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi süresiz iptal edilmiş olduğu açıklandı.



Ayrıca, ilgili taksinin emniyet birimlerince 30 gün trafikten men edildiği de belirtildi.