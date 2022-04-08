Taciz iddiasıyla öldürüldü, tacizi engellediği ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 3 Nisan'da Ergün Arslan, parkta G.S. adlı kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddiasıyla, bir grup tarafından 3 yerinden bıçaklandı.

Dövülüp yaralı halde sokaklarda gezdirildiği anlar güvenlik kamerasına yansıyan Arslan, kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. Ergün Arslan kentte toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan 7 kişiden Baran Eren (23) ile S.D. (16) ve E.H.T. (16) tutuklandı.

Ergün Arslan'ın sokakta dövüldüğü görüntüler ortaya çıktı.

KIZIN İFADESİNDE ORTAYA ÇIKTI



Soruşturma kapsamında tacize uğradığı iddia edilen G.S.'nin de ifadesine başvuruldu. G.S.’ye Ergün Arslan’ın resminin gösterildiği, fotoğrafı çekenin Ergün Arslan olmadığını söylediği belirtildi.

Arslan’ın kardeşi Süleyman Arslan da olaydan sonra kendisini farklı biri olarak tanıtıp gittiği mahallede çevredekilerle konuştuğunu, ağabeyinin kızlara laf atanlara tepki gösterince çıkan arbedede öldürüldüğünü öğrendiğini söyledi.



Taciz iddiasıyla öldürülen Arslan'ın suçsuz olduğu öğrenildi.

"EŞİME ATILAN İFTİRALARIN KALDIRILMASINI İSTİYORUM"



Gerçek ortaya çıkınca Arslan ailesinin evi taziye ziyareti ve destek için gelenlerle doldu. Arslan’ın kardeşi Süleyman Arslan, "Şu an evimizde taziyemiz devam ediyor. Bizde taziye yerleri 3 gün sürer ama devam ediyor. Eve gelip gidenler var, destek veriyorlar. Yanımızda olduklarını belirtiyorlar. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.



Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan da adalet istediğini belirterek, "Eşime atılan iftiraların kaldırılmasını istiyorum. Eşim öyle bir şey yapmaz. Ben ondan böyle bir şey görmedim. Benim içim yandı onların da içi yansın. Ben idam ve adalet istiyorum. Bu işin peşini de bırakmıyorum" dedi.