Tacizci müdür için kadın kaymakam uyarmış

Eskişehir'de okul müdürünün tutuklanmasıyla sonuçlanan öğrencilere taciz olayının müfettiş raporları ortaya çıktı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpu ilçesindeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni Mustafa Kartaler'in 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Müfettiş raporunda; Kartaler'in kız öğrencilerin omuzlarına, boyunlarına ve sırtlarına dokunarak fiziki temas sağladığı, özel bölgelerine rahatsız edici şekilde baktığı, 'kara gözlüm', 'aşkım' diye hitap ettiği bilgileri yer aldı. Ayrıca müdürün bazı öğrencileri aracıyla evlerine bırakma, bazılarına da 'odamda dinlenebilirsin', 'öğle dinlenme tatilinde birlikte yemeğe gidebiliriz' tekliflerinde bulunduğu belirlendi.

Bu iddialar sonrası tacizci müdüre, 1/30 oranında aylıktan kesme ve kınama cezası talep edildiği öğrenildi. İddialara ilişkin suç duyurusu raporunun da düzenlendiği belirtilen idari müfettiş raporunda, il dışında görevlendirilmesinin uygun olacağı belirtilen Kartaler'in ise aynı yönde dilekçe verdiği belirtildi.

KADIN KAYMAKAM UYARMIŞ



Öte yandan Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu’nun, Mustafa Kartaler hakkında daha önceden Eskişehir Valiliği’ne ‘uyarı’ yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Karaalioğlu, Kartaler'in daha önceden aldığı disiplin cezalarına dikkat çekerek, "Şahıs uygunsuz davranışları nedeniyle almış olduğu disiplin cezalarına rağmen halen okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmekte ve öğrencilere tehlike arz etmektedir" dedi.

SİCİLİ KABARIK



Cinsel taciz iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Kartaler'in 2020'de görev yaptığı Beylikova ilçesinde 'devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak davranışlarda bulunmak' suçundan 2 kez kınama, uyarı ve aylıktan kesme disiplin cezaları aldığı ortaya çıktı.

Kartaler'in, 2011'de ise İnönü ilçesinde 'verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında kayıtsızlık göstermek' suçundan uyarı cezası aldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan idari ve adli soruşturma sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

SOKAK HAYVANLARINI BESLEYEN GENÇ KIZ SALDIRIYA UĞRADI