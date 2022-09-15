Tacizci öğretmenin cezası belli oldu

Samsun'un İlkadım ilçesinde, öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmene 35 yıl 11 ay 6 gün hapis cezası verildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.09.2022 - 15:05

Tacizci öğretmenin cezası belli oldu

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'da taciz iddiasıyla yargılanan öğretmen, 35 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Y.Ö. ile taraf avukatları katıldı.

HAKKINDAKİ İDDİALARI REDDETTİ

Basına kapalı gerçekleştirilen duruşmada savunma yapan Y.Ö'nün, hakkındaki iddiaları reddettiği öğrenildi.

TOPLAM 35 YIL 11 AY 6 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanığın, 3 mağdur için 7 yıl 9 ay 22'şer gün, 2 mağdur için ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

'un İlkadım ilçesinde 14 Aralık 2021'de öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla öğretmen Y.Ö. hakkında soruşturma başlatılmış, okuldaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.Ö, tutuklanmıştı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında, "çocuğun cinsel istismarı", "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçlarından 110 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

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