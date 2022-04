Tacizci öğretmenin mesajları iddianamede

Tekirdağ'da öğrencisine cinsel tacizde bulunan öğretmenin 6 yıla kadar hapsi istendi.

Şarköy Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan 32 yaşındaki Ç.A., kız öğrencisi E.N.T.'ye cep telefonundan mesajlar gönderdi.



Mesajlardan rahatsız olan E.N.T., durumu ailesine anlattı. Aile de öğretmenden şikayetçi oldu.

Kaymakamlık tarafından açığa alınan öğretmen hakkında adli soruşturma da başlatıldı.

TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadesi alınan Ç.A., çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği'nce 9 Şubat’ta tutuklandı.



"ÇOCUĞA KARŞI NİTELİKLİ CİNSEL TACİZ"

Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, öğretmen Ç.A. hakkındaki soruşturmayı tamamlayıp, hazırladığı iddianame Şarköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Öğretmen Ç.A.’nın 'çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla 1 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

VİDEO VE MESAJ İLE TACİZ

Suçun, 'Eğitim ve öğretim ilişkisi' ve 'iletişim vasıtasıyla' gerçekleştirildiği belirtilen iddianamede öğrenci E.NT., ifadesinde öğretmenin 1 yıldır derslerine girmediğini belirterek, okul arkadaşından telefon numarasını alıp, kendisine video ve mesajlar attığını anlattı.

UYARILARA RAĞMEN SÜRDÜ

Durumu anlattığı babasının uyarılarına rağmen tacizlerin sürdüğünü dile getiren E.N.T., "Daha önceden okulda bana karşı herhangi bir taciz olayı bulunmadı ancak bakışlarından rahatsız oluyordum. Bu olaylar nedeniyle korktuğum ve çekindiğim için okula gidemedim" diye konuştu.



DİĞER ÖĞRENCİLERE DE AYNI MESAJ

İddianamede, ifadelerine başvurulan diğer öğrenciler de öğretmenleri Ç.A.'nın kendilerine 'yavrum, 'kızım', fıstık', öptüm' gibi ifadeler kullandığını söylediği yer aldı.



"SAMİMİ BİR ÖĞRETMENİM"

Öğretmen Ç.A. ise ifadesinde, öğrencisi E.N.T.'nin telefonunu okuldaki edebiyat kurslarına katılmasını sağlamak için başka bir öğrencisinden aldığını ve bu yüzden iletişime geçtiğini öne sürdü.

Ç.A., öğrencisine şarkıyı edebi anlamda incelemek amacıyla attığını belirterek, şöyle konuştu:



"Alkolün de verdiği etki ile laf lafı açtığından konu dağılarak bu noktaya kadar geldi. E.N.T.'den sonra ismini bilmediğim 5-6 kişi ile kurs sebebi ile irtibata geçecektim. Bana sormuş olduğunuz 'yavrum', 'kızım', 'fıstık', 'öptüm' şeklindeki hitapları ben sınıfta sürekli kullanmaktayım."

Taciz iddialarını reddeden öğretmen, "Ben tüm öğrencilerime bu şekilde konuşmaktayım. Her öğretmenin öğrencilere yaklaşımı farklıdır. Ben de samimi bir öğretmen olarak derslerimi bu şekilde işlemekteyim ve öğrencilere yaklaşımım bu şekildedir" diye konuştu.

Tacizci öğretmenin mesajları iddianameye girdi

İddianamede, öğretmen Ç.A.'nın öğrencisi E.N.T.'ye 'Bir şarkı tut' isimli şarkıyı attıktan sonra yaptığı yazışmalar şu şekilde yer aldı:



Ç.A: Dinle yavrum, sevdiğine atarsın belki.



E.N.T: Sağ olun hocam



Ç.A: Yorumun olursa şarkıya dair at gitsin



E.N.T: Tamam hocam



Ç.A: Peki, sana asla inanmasam da yine de beklerim



E.N.T: Anlamadım hocam



Ç.A: Anlamaman yeter, ben anladım merak etme, iyi geceler yavrum



E.N.T: İyi geceler hocam



Ç.A: Sadece bir şey soracağım. Hiç mi bir şey anlamadın?



E.N.T: Anlamadım hocam valla- Ne anlamam gerekiyordu?



Ç.A: Tamam yavrum sen uyu. İyi geceler. Bazen insan sever o da sen de kalsın



E.T: (Bazen insan sever kısmını ileti yaparak) Hocam ben anlamıyorum şu an



Ç.A: Boş ver, iyi geceler yavrum sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak? Ya öyle ya böyle. İstiyorsan yaz.



ÖĞRENCİ-ÖĞRETMEN İLİŞKİSİ YOK

İddianamede öğretmenin saat 00.58'deki yazışmalarında, "özel yazacaksan yaz ama asla genel olmasın" şeklinde ısrarcı olduğu belirtildi. Mesaj saatleri ve diyalogların öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde olmadığı; öğretmenin öğrencisine ilgisi olduğu ve bu ilgiye karşılık beklediğinin açıkça belli olduğu da iddianamede yer aldı.