Tacizci okul müdürüne 24 yıl hapis

Eskişehir'de 11 kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan okul müdürü Mustafa Kartaler, ''çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar'' suçlarından iyi hal indirimli 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum edildi.

''TÜM ÖĞRENCİLERİMİ KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM''

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle hakkında 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan sanık Mustafa Kartaler, dün karar duruşmasına çıkarıldı.

Duruşmada Kartaler’in yanı sıra taraf avukatları yer aldı. Son savunmasını yapan Kartaler, suçlamayı kabul etmedi.

2 çocuk babası olduğunu ve tüm öğrencilerini kendi evlatları gibi gördüğünü öne süren Kartaler, “Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Mahkemeden beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMLİ 24 YIL HAPİS



Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Mustafa Kartaler’i ''çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar'' suçlarından iyi hal indirimi de uygulayarak toplam 24 yıl 2 ay 16 gün hapse mahkum etti.

Heyet ayrıca Kartaler’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ



Alpu ilçesindeki Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu’nda rehber öğretmen F.G., geçen yıl Şubat ayında okul içinde yaptığı öğrenci görüşmelerinde, müdür Mustafa Kartaler’in kız öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğunu öğrendi.



Başlatılan soruşturma kapsamında öğrenciler, Çocuk İzleme Merkezi uzmanları eşliğinde alınan ifadelerinde, elle ve sözlü olarak tacize uğradıklarını anlattı.



Şikayetler üzerine Alpu'da gözaltına alınan okul müdürü Kartaler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe ‘çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı.