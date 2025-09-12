Tacizcisini öldüren liseli Azra hakkında yeni karar

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin "hukuka aykırı" bularak 8 yıl 4 ay hapis cezasını bozduğu Azra E., Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanık avukatı, yaptığı savunmasında, olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, Azra'nın uğradığı tacizin süresi ve niteliği itibarıyla ağır bir haksız saldırı olduğunu, korku ile bu eylemi gerçekleştirdiğini ve verilecek kararın toplum vicdanını da rahatlatması gerektiğini söyledi.

6 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

Ağır Ceza Mahkemesi tutuksuz yargılanan Azra E.'ye "haksız tahrik altında kasten adam öldürme" suçundan Yargıtay yolu açık olmak üzere 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

