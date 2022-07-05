Tacizcisini öldüren liseli kız ilk duruşmada tahliye edildi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini 3 yıldır taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı (40) köy meydanında tabancayla öldüren ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan lise öğrencisi A. E., ilk duruşmada tahliye edildi.

Olay, 1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi.

Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi A. E. (18), köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına Birdal Doğan geldi.

3 yıldır genç kızı taciz eden Doğan, iddiaya göre A.E.’ye "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi.

Bu sözler üzerine A.E., tacizci Doğan'ı, babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Doğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra gözaltına alınan A.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan A.E.’nin yargılanmasına bugün başlanıldı.Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada savunmasını yapan A.E. beraatını istedi.

"SENİ KAÇIRACAĞIM, BAŞKALARINA SATACAĞIM"

Kendisini 3 yıl boyunca taciz eden 3 çocuk babası Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini belirten A.E., "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. O....u olacaksın. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" diye konuştu.



A.E.'yi taciz ettiği iddia edilen Birdal Doğan

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ



Mahkeme heyeti, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan ve 12 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan A.E. ile ilgili; ‘haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında’ cinayetin işlendiğini, A.E.’nin üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, Suça Sürüklenen Çocuk'un (S.S.Ç) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ’nin dosya kapsamı itibarı il aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca atılı suçtan tahliyesine karar verdi. Tutuksuz yargılanacak A.E.’nin yakınları tahliye kararı üzerine sevinç gözyaşları dökerken, duruşma 3 Kasım’ ertelendi.



"TÜRK ADALETİ CESURCA BİR KARAR VEREREK AZRA'YI TAHLİYE ETTİ"



A.E.’nin avukatı Sinan Erdağı, "Bu çok vahim ve trajik bir olaydı. Maalesef lise öğrencisi olan 17 yaşındaki A. E.’nin başına talihsiz bir olay geldi ve korkusundan 3 yıldır taciz ve takip eden, kaçırmak için planlar yapan Birdal Doğan isimli kişiyi silahla vurarak öldürmüştü. Yargılama tutuklu olarak devam etmekteydi, bugün ilk duruşma yapıldı. Sizlerin de malumu olduğu üzere 5’inci ayda Türk Ceza Kanununun 123. Maddesine ‘Israrla Takip Suçu’ diye bir fıkra eklendi. Sosyal medya, iletişim araçları ve fiziki takip ile insanları rahatsız eden kişilerin cezalandırılması ile ilgili bir madde bu. A.E. bu fıkranın doğrudan mağduruydu yine müvekkilim cinsel saldırı suçunun mağduruydu, tacizlerin mağduruydu. Bugün Türk adaleti hakikaten cesurca bir karar vererek ilk duruşmada müvekkilim A.E.’yi tahliye etti." dedi.



A.E.’nin cezaevinde bütün gayretinin okulunu devam ettirmek olduğunu da dile getiren Avukat Erdağı, "A.E. aslında okumak istiyordu, bir hukukçu olmak isteyen bir kızmış. Tanışınca biz bunu öğrendik. Umarım A.E.’nin başına bundan sonra kötü şeyler gelmez, sadece A.E.’nin değil bütün kızların, bütün gençlerin başına gelmesini istemeyeceğimiz şeyler yaşamış. 3 yıl boyunca, sürekli bir korkuyla, tedirginlikle ve kendisine bir zarar verileceği korkusuyla hareket etmiş ve bu korkunun neticesinde de bu sonuç meydana geldi. A.E.ye geçmiş olsun diliyoruz. Mahkeme heyeti de A.E.’nin kaldığı o yoğun baskıyı, tacizi, takibi algılayarak bugün Azra’nın tahliyesine karar verdi. Ben müvekkilim adına da kamuoyunun gösterdiği duyarlılık adına da hem Kars halkına hem de Türkiye halkına çok teşekkür ediyorum. Yargı birimlerindeki cesur hakimler bulunduğu müddetçe de bu ülke gerçekten güçlenecektir. Kadınların da bu ülke de güçlenebilmesi bir taraftan yargıdaki benzer kararlardan geçmektedir. Tacize, tecavüze maruz kalan kadınların ihkakı hak yapmak ve kalmak zorunda kaldıkları durumlar oluyor ki bu da benzeri bir durumdu. Bir dağın başındaki bir köyde başka çaresi olmayan bir kızın yaptığı bir eylemdi bu." diye konuştu.