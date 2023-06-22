“Tacize uğradım” diyen kadını korumak isterken öldürüldü

Esenyurt ilçesine bağlı Mehterçeşme Mahallesi’nde “Tacize uğradım.” diyen kadını korumak isteyen Mehmet Ali Tanyıldız, silahla vurularak öldürüldü.



Olay dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Sevgili olduğu iddia edilen iki kişi arasında sokakta tartışma çıktı. Arda G.'nin şiddet uyguladığını öne süren kadın, tekstil işi yapan Mehmet Ali Tanyıldız'ın iş yerine sığındı. Kadın, peşinden gelen Arda G.'yi tanımadığın belirterek "Taciz ediyor, laf atıyor." dedi.

İKİ KİŞİ VURULDU, BİRİ ÖLDÜ



Mehmet Ali Tanyıldız, kadının korumak için Arda G. ile tartıştı. Arda G. Birkaç dakika sonra geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Olay yerine arkadaşı Sedat B. ve abisi Mete G. ile gelen Arda G. yanında getirdiği silah ile tartıştığı Mehmet Ali Tanyıldız'a ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Mehmet Ali Tanyıldız'ın göğsüne isabet etti. Olaya müdahale etmek isteyen komşu esnaf Mısır uyruklu Zakaria Ali A. bacağına isabet eden mermiyle yaralandı.



Saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Tanyıldız yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin olay sonrası evlerini tespit ettiği şüphelilerden Mete G. ile kardeşi Arda G. yakalanarak gözaltına alındı. Cinayet silahı ise ekiplerin araması sonucu Turgut Özal Stadı yanında bulundu. Polis ekiplerinin diğer şüpheli Sedat B. için yakalama çalışması devam ediyor.