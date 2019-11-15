Tacize Yargıtay kriteri: Ses çıkarmalıydın, tepki göstermeliydin

Ankara'da yaşayan bir kadın, dava dosyasında yer alan bilgilere göre, 2015 yılında işe gitmek isterken halk otobüsünde tacize uğradı.

Şikâyet üzerine Ankara Asliye Ceza Mahkemesi, sanığa 'basit cinsel saldırı'dan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Temyiz için dosya Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'ne gitti. Daire, davayı sanığın lehine bozdu.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, gerekçe olarak mağdur kadının ses çıkarmamasını, tepki göstermemesini gösteren Yargıtay'ın geçtiğimiz günlerde taraflara tebliğ edilen kararında özetle şöyle denildi:



"TANIK DA BULUNMUYOR"

"Otobüste olduklan esnada sanık tarafından katılana (mağdur kadına) yönelik basit cinsel saldırı eyleminde bulunulduğu iddiasıyla yapılan yargılamada, sanığın atılı suçlamayı kabul etmemesi, (mağdurun) eylem sırasında sanığa herhangi bir şekilde tepki göstermemesi, kalabalık olduğu iddia edilen otobüste katılanın iddiasına ilişkin tanık bulunmaması, sıkışık ortamda gerçekleşen temasın yanlış anlaşılma ihtimalinin bulunması ve tüm dosya içeriği nazara alındığında, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair (mağdurun) yan delillerle desteklenmeyen soyut iddiası dışında cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilerek beraatine."



Dairenin iki üyesi ise karara karşı oy kullandı.

