Tacizle şantaj cinayeti

Bursa'da bir kişi, eşini taciz edip çektiği uygunsuz fotoğraflarla ailesini tehdit ettiğini öne sürdüğü şüpheliyi av tüfeği ile 6 el ateş ederek öldürdü.

Tacizle şantaj cinayeti

Nilüfer ilçesi Orhaniye Mahallesi'ndeki zeytinlikte çiftçilikle uğraşan Ramazan Zıh, eşi N.Z.'yi (40) taciz edip uygunsuz fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığını iddia ettiği Esat Çelik ile karşılaştı.

Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Ramazan Zıh, oğluna ait ruhsatlı tüfek ile Esat Çelik'e 6 el ateş açtı. Esat Çelik kanlar içerisinde yere yığılırken, Zıh'ın ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ramazan Zıh, gelen jandarma ekiplerine teslim olurken, ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, kurtarılamadı.

"SAPKIN DÜŞÜNCELERİNE BENİ VE AİLEMİ ALET ETMEK İSTEDİ"

Zırh, jandarmadaki ifadesinde aynı mahallede yaşadıkları Esat Çelik'in, 2019 yılından beri eşini mesajla taciz ettiğini öne sürüp suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

Tacizle şantaj cinayeti - 1

Zıh, "Bu kişi hakkında daha önce suç duyurusunda bulunduk. Tutuklanmadı. Kendisi, benzer mesajları tekrar gönderince onunla konuşmak istedim. Yanına gittiğimde hakaret etti. Korkutmak için havaya ateş ettiğimde, istemeyerek ölümüne neden oldum. Psikolojik sorunları olan Çelik'in amacı, sapkın düşüncelerine beni ve ailemi alet etmekti." dedi.

"EŞİM HAKKINDA İLERİ GERİ KONUŞUYORDU"

Esat Çelik'in, eşi N.Z.'nin sokakta çektiği uygunsuz fotoğraf ve görüntülerini, oğluna gönderip şantaj yaptığını iddia eden Ramazan Zıh, "Eşime ait olduğunu ileri sürdüğü görüntüleri, sosyal medyada paylaşacağını söyleyince çılgına döndüm. Yaşadığımız köyde de eşim hakkında ileri geri konuşuyordu. Aile birliğimiz bozuldu. Esat Kılıç, oğlum G.Z.'ye sosyal medya üzerinden eşime ait fotoğraf ve videoları atarak bizi tehdit etti." diye konuştu.

Ramazan Zıh, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

İzmir'de sağanak: Yol çöktü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı

TÜRKİYE HABERLERİ

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, nereli? (Zehra Taşkesenlioğlu'nun özgeçmişi)

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu kimdir, nereli? (Zehra Taşkesenlioğlu'nun özgeçmişi)

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Alper Gezeravcı Uzay Komutanlığı'na atandı

Ayşenur Eygi'nin naaşı Bakü'den  İstanbul'a gönderilecek

Ayşenur Eygi'nin naaşı Bakü'den  İstanbul'a gönderilecek

Bolu Dağı Tüneli’nde Ankara yönünü durduran kaza

Bolu Dağı Tüneli’nde Ankara yönünü durduran kaza

Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor

Teğmenlere kılıçlı yemin incelemesi | MSB: İnceleme devam ediyor

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA HABERİ | Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşenur Ezgi Eygi için soruşturma başlatıldı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...