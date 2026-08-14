Tacizle suçlanan CHP'li Yazgan: ''İçeceğime ilaç katıldı''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP ) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, katıldığı bir doğum günü kutlamasıyla tacizle suçlanıp dövülmüştü. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yazgan hakkında cinsel saldırı iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı.

CHP ise Yazgan'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisinin, ailesinin ve partisinin “büyük bir saldırı altında” olduğunu savunan Yazgan, olayın savcılık soruşturmasında olması nedeniyle ayrıntılı bilgi veremeyeceğini söyledi.

Yaşananların kendisine yönelik bir “kumpas” olduğunu öne süren Yazgan, davet üzerine gittiği yerde herhangi bir tartışma yaşanmadan saldırıya uğradığını iddia etti.

Yazgan, “Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. Konuşma fırsatım dahi olmadı.” dedi.

“İÇECEĞİME İLAÇ KATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Yazgan, içeceğine ilaç katılmış olabileceğini de ileri sürdü.

Olayla ilgili gerekli başvuruları yaptığını ve suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yazgan, kendisine yönelik bir “itibar suikastı” yürütüldüğünü savundu.

Yazgan, “Para ve güç için bir itibar suikastı ile karşı karşıyayım. Bana bu muameleyi reva görüp bu planın içinde olan, destek veren, göz yuman kim varsa konunun takipçisi olacağım.” ifadelerini kullandı.

“DOKUNULMAZLIĞIMIN KALDIRILMASINI İSTEYECEĞİM”

CHP tarafından hakkında disiplin süreci başlatıldığını da hatırlatan Yazgan, gerçeklerin hem yargı hem de partisinin yürüteceği inceleme sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Yazgan, Ankara'ya döndüğünde dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe vereceğini açıkladı.

Yazgan, “Benim dokunulmazlığımın kaldırılmasını isteyip yargılanmayı talep edeceğim. Bir tane suçum varsa, milletvekilliğinden de istifa edip siyaseti bırakacağım” dedi.