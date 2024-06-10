Tadilattaki akaryakıt istasyonunda yangın: Yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde akaryakıt istasyonunda çıkan yangına müdahale ederken yaralanan iki görevli hastaneye kaldırıldı.

Tadilattaki akaryakıt istasyonunda yangın: Yaralılar var

'in Edremit ilçesi Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Tadilattaki akaryakıt istasyonunda yangın: Yaralılar var - 1

Alevlere müdahale ederken hafif yaralanan iki istasyon görevlisi, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

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