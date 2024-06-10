Tadilattaki akaryakıt istasyonunda yangın: Yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesi Bostancı Mahallesi E-87 kara yolu üzerinde tadilattaki akaryakıt istasyonunun LPG deposunun yanında bulunan su deposu ile klimalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Çalışanların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın büyümeden söndürüldü.